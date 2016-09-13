Кинешма, Ивановская область, 13 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В Ивановской области стартовал VI межрегиональный фестиваль школьных команд «Мы — за здоровый образ жизни!» В 2016 году в нём участвуют представители Костромской, Владимирской, Рязанской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства области 13 сентября.

RIA Novosti archive / Vladimir Fedorenko Детские состязания

В 2016 году фестиваль посвящен Году кино в Российской Федерации. Он направлен на популяризацию здорового образа жизни с помощью киноискусства.

Конкурсная программа в 2016 году включает визитку-презентацию «Моя команда», мастер-класс «Учитесь быть здоровыми!», презентацию социального проекта «Быть здоровым — здорово!». Кроме того, пройдёт конкурс селфи «Стоп кадр», участники также представят домашнее задание — проведут «киносеанс» на тему «Здоровый образ жизни: крупный план».

В программе фестиваля значится и оздоровительная программа «Решма — территория здоровья», пройдут танцевальные флэш-мобы, походы, спортивные турниры, акции, игры, экскурсии, эстафеты. Для ребят организуют прогулку на теплоходе по Волге и другие развлекательные мероприятия.

Ивановскую область в фестивале представляет команда средней школы №8 города Кинешма — лауреат различных областных конкурсов по формированию здорового образа жизни.

По итогам фестиваля среди школьных команд будет определен абсолютный победитель — «Команда здорового образа жизни». Все команды-участники будут удостоены звания лауреатов в разных номинациях и получат ценные подарки — комплекты спортивного и туристского оборудования.