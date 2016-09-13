Москва, 13 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Госдуме установили снековый автомат с космическим питанием, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Ассортимент разнообразный — от супов до десертных блинчиков. Цена — 300 рублей.

Снековый автомат в Госдуме

Сотрудники Госдумы активно обсуждают нововведение. Предложение достаточно экзотическое, скорее всего, понравится посетителям.

Цена за все продукты единая — 300 рублей, вес порций — 115 граммов. Можно выбрать: щи зеленые, харчо, рассольник, свинина с овощами, пюре мясное и так далее.

Пока что сотрудники относятся к новинке настороженно и предпочитают находящийся рядом буфет.