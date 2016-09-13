Махачкала, 13 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. К тюремному сроку приговорен организатор финансовой пирамиды в Дагестане Магомед Ахмедов, который вместе с подельниками похитил средства вкладчиков на сумму более 120 млн рублей, сообщили 13 сентября ИА REGNUM в прокуратуре республики.

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Пирамида, которую подсудимый основал в составе организованной преступной группировки, куда также входил его сын, просуществовала с августа по ноябрь 2012 года. Злоумышленники предлагали вкладчикам приобрести отечественные автомобили по заниженным ценам в рассрочку на 25−30 дней. Так, ВАЗ-2107 потерпевшим продавали за 120 тысяч рублей при рыночной стоимости автомобиля 200−210 тысяч рублей. ВАЗ-21 114, который на рынке стоит 280−290 тысяч рублей, организаторы пирамиды обещали покупателям за 210 тысяч рублей.

Подозреваемые брали на себя обязательства доставить автомобили владельцам после вклада 50−60 тысяч рублей за один автомобиль. Злоумышленники говорили своим жертвам, что действуют на основании договоров с фирмами-поставщиками «Автоваза». В результате мошенники завладели имуществом 33 вкладчиков на сумму 120,5 млн рублей.

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Ахмедову было предъявлено обвинение по статье «Хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере». Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Его подельники Тимур Ахмедов и Абдулагад Гасанов двумя годами ранее были приговорены к восьми и семи годам тюрьмы соответственно.

Ранее ИА REGNUM писало о жителе дагестанского села Ташкапур, который похитил более 86 млн рублей благодаря созданной им финансовой пирамиде. Он собрал деньги и автомобили у 51 жителя республики, обещая вложить средства в высокодоходный бизнес и поделиться с ними прибылью в течение короткого времени. Однако злоумышленник исполнил обязательства только перед первыми вкладчиками, а остальные деньги присвоил.