Москва, 13 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ не готовит предложений, направленных на закрепление на законодательном уровне введения производственной гимнастики на предприятиях. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

Производственная гимнастика в СССР

По его словам, «это внутреннее, личное дело каждого человека. Если он сам считает необходимым, то он должен этим заниматься. Во время работы надо работать, а заниматься гимнастикой нужно либо утром, либо вечером».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной безопасности Дмитрий Чугунов направил на имя главы Минтруда Максима Топилина обращение с просьбой ввести для чиновников 15-минутные занятия гимнастикой на рабочем месте.

Инициатива члена ОП РФ связана с тем, что, по данным Минздрава, в 2015 году от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерли около 1 миллиона человек.

Напомним, в советские времена производственная гимнастика была широко распространена на предприятиях, в НИИ и на заводах.