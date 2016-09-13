На работе надо работать, а не заниматься гимнастикой – Топилин
Москва, 13 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ не готовит предложений, направленных на закрепление на законодательном уровне введения производственной гимнастики на предприятиях. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
По его словам, «это внутреннее, личное дело каждого человека. Если он сам считает необходимым, то он должен этим заниматься. Во время работы надо работать, а заниматься гимнастикой нужно либо утром, либо вечером».
Читайте также: Госслужащих могут обязать делать производственную гимнастику
Как сообщало ИА REGNUM, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной безопасности Дмитрий Чугунов направил на имя главы Минтруда Максима Топилина обращение с просьбой ввести для чиновников 15-минутные занятия гимнастикой на рабочем месте.
Инициатива члена ОП РФ связана с тем, что, по данным Минздрава, в 2015 году от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерли около 1 миллиона человек.
Напомним, в советские времена производственная гимнастика была широко распространена на предприятиях, в НИИ и на заводах.