Вашингтон, 13 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс и ее старшая сестра Винус (также теннисистка) в течение многих лет принимали допинг. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Life со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bear.

Edwin Martinez1 Серена и Винус Уильямс

Хакеры опубликовали официальные документы Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым сестры-теннисистки Уильямс в 2010, 2011, 2012, 2014 и 2015 годах принимали запрещенные препараты.

Речь идет о препаратах оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. При этом WADA выдало им разрешение на прием этих препаратов в терапевтических целях. Диагнозы, из-за которых теннисистки получили разрешение от WADA принимать эти препараты, не сообщаются.

не только сестры Уильямс принимали допинг, хакеры выложили документы, свидетельствующие о том, что американская гимнастка Симона Байлз в 2016 году сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но не была дисквалифицирована. Более того, Байлз приняла участие в Олимпийских играх в Рио и выиграла аж четыре золотые медали.