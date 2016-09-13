Ярославль, 13 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин считает, что город готов к проведению выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

На сегодняшний день в областном центре оборудовано 249 избирательных участков. Все эти помещения были обследованы на предмет пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Входы в избирательные участки оборудованы сигнальной кнопкой и видеонаблюдением, избирательные комиссии обеспечены всем необходимым, включая транспорт и связь. В течение всего дня голосования на каждом участке будут дежурить сотрудники УМВД и ГИБДД.

Особенное внимание мэрия уделяет обеспечению бесперебойного электроснабжения избирательных участков — в силу того, что в процессе голосования будут задействованы КОИБы. В связи с этим в помещениях избирательных участков заранее проведена ревизия электросистем и устранены все выявленные недостатки. Профильные организации уведомлены о том, что в период проведения выборов проводить работы на электросетях нельзя. При этом в день голосования в городе будут дежурить аварийные бригады.

«Город готов к проведению единого дня голосования. У нас есть еще несколько дней для проработки организационных вопросов и проблемных моментов, для того чтобы процесс выборов прошел организованно и четко. Остается только напомнить горожанам о том, что им необходимо прийти на избирательные участки и реализовать свое конституционное право выбора», — отметил и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Для тех избирателей, кто не сможет по объективным причинам проголосовать по месту регистрации, подготовлены 20 тысяч открепительных бюллетеней. По данным избирательной комиссии Ярославской области, на сегодняшний день 1820 из них уже выданы ярославцам.