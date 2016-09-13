Грозный, 13 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Чечне простились с трагически погибшим командиром группы «Альфа» Юрием Торшиным. В аэропорту Грозного спецборт с телом своего бывшего советника проводил временно исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Сообщая о смерти почетного сотрудника ФСБ РФ, бывшего руководителя отдела Управления «А» Центра спецназначения ФСБ РФ Юрия Торшина, Кадыров на своей странице в Instagram написал о нем как об одном из лучших сынов и патриотов России. «Вся его сознательная жизнь была связана со служением Отечеству, борьбой со злейшими врагами России, защитой мирных граждан. Мы были знакомы и дружили с Юрием Николаевичем более шестнадцати лет. И все эти годы я знал его как исключительно честного, порядочного, мужественного человека», — написал чеченский лидер.

По поручению Рамзана Кадырова в похоронах Юрия Торшина приняла участие правительственная комиссия Чеченской Республики, которую возглавил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. В неё вошли также заместитель министра правительства РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и сенаторы Сулейман Геремеев и Зияд Сабсаби.

Кроме того, в составе комиссии на похороны экс-руководителя «Альфы» вылетели руководитель администрации главы и правительства ЧР Ислам Кадыров, полпред республики при президенте РФ — вице-премьер ЧР Бекхан Таймасханов, помощник главы Чечни Даниил Мартынов, министр внутренних дел Руслан Алханов, начальник ГУ МЧС РФ по ЧР Руслан Яхъяев и другие официальные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель группы «Альфа» Юрий Торшин, советник главы Чечни по работе с правоохранительными органами трагически погиб в Чечне 11 сентября. Во время мотопробега он разбился на мотоцикле «Харли-Дэвидсон». В аварии пострадали также лица из охраны главы Чечни. Полковника похоронят в Москве на Николо-Архангельском кладбище.