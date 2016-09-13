Ереван, 13 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Народ Карабаха должен иметь возможность согласно международным нормам полностью реализовать свое право на самоопределение, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА), вице-спикер парламента страны Эдуард Шармазанов.

Эдуард Шармазанов

Он также добавил, что первоочередной вопрос — статус Нагорного Карабаха. По мнению вице-спикера, не надо говорить об уступках, о возврате каких-то территорий, пока Азербайджан не объявит о своих уступках. «Если они хотят найти оккупированные территории — то это Мартунашен, Геташен (населенные пункты в составе НКАО, которые после войны 1991−1994 гг. контролируются Азербайджаном — ИА REGNUM )», — заявил Шармазанов, добавив, что в свою очередь Республика Армения будет защищать справедливую борьбу народа Карабаха, которую он начал в 1988 году.

По мнению представителя правящей партии, законно избранные власти Карабаха после возвращения за стол переговоров должны решить, на какие уступки пойти. «Армения не является стороной конфликта. Сторона конфликта — это Карабах», — отметил Шармазанов.

Он также подчеркнул, что в основе Карабахского конфликта — не территориальный спор. «Мечта Азербайджана — представить этот конфликт как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. Это никакой не территориальный спор, это борьба за право реализации самоопределения. И народ Карабаха имеет столько же прав на самоопределение согласно международному праву — вплоть до полной независимости, как в 99-м году Восточный Тимор от Индонезии, как Косово», — заявил вице-спикер армянского парламента.

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Заявления Эдуарда Шармазанова в основном связаны с недавним интервью американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта Джеймса Уорлика, который заявил, что Нагорно-карабахское урегулирование предполагает возвращение части территории под контроль Азербайджана в обмен на статус Нагорного Карабаха.