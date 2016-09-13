Киев, 13 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. На Украине благодаря внедрению децентрализации резко выросли доходы местных бюджетов, которые направляются на развитие населенных пунктов и строительство инфраструктуры. Об этом 13 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия детского сада в г. Слобожанском Днепропетровской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Говоря о росте доходов местных бюджетов, Порошенко чуть не назвал Днепр Днепропетровском, но быстро поправил свою оговорку и перекрестился.

«Я обещал, мы внедрим децентрализацию. Что такое децентрализация? Это этот детский сад, это то, чего в 2012—2013 годах не было и 20 лет до этого не было. Детсад был построен без единой копейки средств из госбюджета. Но государство и президент позаботились, потому что мы приняли решения, благодаря которым городские бюджеты выросли, можно спросить у Днепропетр… у Днепра, свят, свят, свят», — сказал Порошенко.

«Сегодня за первое полугодие Днепр собрал больше денег, чем за весь 2014 год. И это дистанция за два года. А если спросить, сколько Днепр выделяет на развитие? Отличие будет в пять раз. А если спросить, сколько выделяет на развитие г. Слобожанск, то раньше на развитие денег вообще не выделялось. А сейчас выросло в разы. Та же ситуация по областному бюджету», — рассказал президент Украины.

Он заявил, что сегодня представители местных властей получили реальный финансовый ресурс, который тратят по своему усмотрению, и теперь не ездят в Киев с протянутой рукой.

«За два года мы имеем не только детсад, строятся школы, дороги. Община не спрашивает разрешения у Киева, не ездят в Киев с протянутой рукой за деньгами, а сами зарабатывают эти деньги и являются сами хозяевами на своей земле. И это то, чего я добивался и сегодня тешусь — добился. Потому что децентрализация — это право распоряжаться деньгами, определять объекты, которые будут строиться, определять название своего города, язык, песни, памятники, героев. И надо дать права, потому что люди мудрее тех, кто считал, что эти права давать нельзя. И ответственность. Сегодня городская власть не только имеет права, но и несет ответственность», — напомнил Порошенко.

Напомним, в июле 2016 года губернатор Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко заявил, что за первое полугодие 2016 года регион заработал 7,2 миллиарда гривен (270 млн долл), что на 31% (63 млн долл или 1,7 миллиарда гривен) больше, чем за аналогичный период 2015-го. По его словам, за 6 месяцев 2016-го Днепропетровщина заработала на 15% больше, чем планировала, в частности регион получил дополнительно почти 1 млрд гривен (37 млн долл). «Все внеплановые средства будут направлены на развитие общин. На ремонты дорог, детских садов, школ, приобретение медицинского оборудования для больниц», — сказал Резниченко.

Также отметим, что ранее сегодня Порошенко заявил, что 14 сентября Украина может получить очередной транш от МВФ в размере 1 млрд долл., но перед этим перекрестился и попросил прощения у Бога. «Пусть Бог простит, завтра, 14 сентября, у нас будет очередной 1 млрд транша МВФ, который строит фундамент под наши реформы», — сказал Порошенко.