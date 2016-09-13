Москва, 13 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Российские железные дороги при обнулении НДС на дальние пассажирские перевозки смогут ежегодно дополнительно закупать около 100 вагонов. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил президент РЖД Олег Белозеров на совещании по пассажирским перевозкам, сообщается на сайте правительства РФ.

Glucke Железнодорожный вагон РЖД

«В настоящее время рассматривается возможность установления нулевой ставки НДС (на дальние перевозки пассажиров по железной дороге). Мы могли бы дополнительно обновлять ежегодно порядка 100 вагонов — это почти 14 млрд рублей, — создать новые рабочие места, снизить нагрузку на бюджет, оптимизировать цены на билеты для пассажиров», — пояснил Белозеров.

Напомним, ставка НДС на пассажирские перевозки в дальнем следовании сейчас составляет 10%.