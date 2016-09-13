Киев, 13 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Украинцам необходимо объединиться в борьбе с «внешним агрессором» — ради победы и памяти павших героев. Об этом 13 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед жителями Днепропетровской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Уверен, что объединенные украинцы способны победить любого врага, способны остановить агрессию, агрессию Российской Федерации, которая коварно напала на нас и аннексировала Крым, обеспечила вторжение российских войск на восток нашего государства. Украина заплатила очень дорогую цену — около 2,5 тыс. украинских героев отдали свои жизни за право строить новое государство», — сказал Порошенко.

Он также в очередной рассказал о крахе экономик республик Донбасса (ДНР и ЛНР) и сложном социальном положении местного населения.

«Когда мы освободили Славянск и Краматорск, мое первое задание как Верховного главнокомандующего, которое я поставил перед военными, было восстановление инфраструктуры. Военнослужащие были направлены на ремонт и восстановление трех школ Славянска, восстановление детских садов, потому что мы должны и демонстрируем кардинальное отличие, что происходит на «оккупированных» территориях — безработица почти 80%, издевательство над людьми преклонного возраста, беспредел в больницах, детских садах. На освобожденной территории мы делаем все возможное, чтобы максимально восстановить мирную жизнь украинского Донбасса», — заверил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Мариуполе Порошенко на примерах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Донецка и Луганска упрекнул Кремль в неспособности строить эффективную экономику и обеспечивать населению достойный уровень жизни. «Нигде, куда приходила Россия, не было счастья — ни в Приднестровье, ни в Южной Осетии, ни в Абхазии, ни в оккупированных территориях Украины. И не будет», — прогнозирует Порошенко.

Посмотрите и сравните, как живет Мариуполь и как живет Донецк, призвал тогда Порошенко. «Я пересмотрел, какая средняя зарплата в Мариуполе. Я думаю, что не все на Украине это знают. Благодаря работающим предприятиям, благодаря вам, мариупольцы, средняя заработная плата в Мариуполе составляет 7422 гривны (289 долл). Это вторая заработная плата в стране после Киева. Посмотрите, какая заработная плата сейчас в Донецке, и ответ прост, потому что из 1823 предприятий 1200 не работает, нет работы, уровень безработицы зашкаливает, зарплата нищенская, цены заоблачные», — отметил он.