Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону одна из достопримечательностей, которую преображают к приближающемуся чемпионату мира по футболу, — площадь Советов. Рабочий процесс на территории перед зданием областного правительства проконтролировал лично градоначальник Сергей Горбань. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 13 сентября, на площади уже начали укладывать гранит.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Фонтан в Покровском сквере

На площади после реконструкции будут установлены подпорные стены, облицованные гранитом, кованое ограждение, а справа и слева от монумента Первоконникам забьют фонтаны.

Отметим, что реконструкция площади Советов также включает в себя преображение знаменитого архитектурно-скульптурного комплекса «Львы» с фонтаном, который в 2017 году отметит 100-летний юбилей. На ремонт планируется направить 2,9 млн рублей. На эти средства фонтан оснастят декоративной подсветкой, а чаши выполнят из гранита. Также на площади заменят фонари.