Москва, 13 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Чистый отток частного капитала из России в январе — августе 2016 года составил 9,9 миллиарда долларов против 52,2 миллиарда долларов годом ранее, сократившись почти в 5,3 раза, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Основной составляющей вывоза стало некоторое увеличение спроса прочих секторов на активы за рубежом на фоне незначительного притока средств, зафиксированного по банковскому сектору в результате опережающего сокращения иностранных активов по сравнению с погашением внешних обязательств», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Банк России прогнозировал замедление оттока капитала из РФ. По данным ЦБ, положительные тенденции, появившиеся в российском платежном балансе в 2015 году, усилятся и приведут в 2016 году к снижению чистого оттока капитала из России примерно до $30−45 млрд.

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