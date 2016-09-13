Отток капитала из России за 8 мес. сократился в 5,3 раза
Москва, 13 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Чистый отток частного капитала из России в январе — августе 2016 года составил 9,9 миллиарда долларов против 52,2 миллиарда долларов годом ранее, сократившись почти в 5,3 раза, сообщается на сайте Центробанка РФ.
«Основной составляющей вывоза стало некоторое увеличение спроса прочих секторов на активы за рубежом на фоне незначительного притока средств, зафиксированного по банковскому сектору в результате опережающего сокращения иностранных активов по сравнению с погашением внешних обязательств», — говорится в сообщении.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Банк России прогнозировал замедление оттока капитала из РФ. По данным ЦБ, положительные тенденции, появившиеся в российском платежном балансе в 2015 году, усилятся и приведут в 2016 году к снижению чистого оттока капитала из России примерно до $30−45 млрд.
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