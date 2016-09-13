Москва, 13 сентября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. 16−17 ноября 2017 года в Москве состоится Глобальная министерская конференция по туберкулезу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950

Ответственным за организацию и проведение конференции назначен Минздрав России совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, Минздрав РФ ответственен за образование и утверждение состава оргкомитета по подготовке и проведению конференции, а также за выделение 80 миллионов рублей на данное мероприятие.

Управделами президента России рекомендовано оказать содействие в подготовке и проведении конференции, МВД РФ и ФСБ РФ — в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка, а Минкомсвязи ответственно за помощь в информационном освещении государственными СМИ.

Читайте также: В России за 8 лет смертность от туберкулеза в РФ снизилась в 3 раза

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России ежегодно заболевают туберкулезом около 117−120 тысяч человек, умирают от этого заболевания около 25 тысяч человек.