Москва, 13 сентября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Ситуация, в которой нарушившие законодательство банкиры уезжают за рубеж, куда выведены их активы, является неприемлемой. Об этом 13 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пора валить

«Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», — сказала Набиуллина.

В свою очередь, Путин отметил, что «нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей»: «Но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений, это точно. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам, и вместе с вами подумаем».

Напомним, на сегодняшний день в России действуют ограничения на выезд за рубеж для лиц, имеющих задолженности в размере 10 тыс. рублей.