Чебоксары, 13 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сегодня, 13 сентября, прибыла в Чувашию, где принимает участие во Всероссийском съезде сельских учителей. В Чебоксары съехались 500 человек из более чем 60 регионов страны. Помимо педагогов и руководителей учреждений образования, приехали представители органов управления образования и депутаты Госдумы. В президиуме заседали депутаты из профильного комитета Госдумы — глава комитета Вячеслав Никонов и его заместитель, модератор заседания Алёна Аршинова («Единая Россия»), в зале сидел глава комитета по экономике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), который тоже выступил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Министр недоверчиво слушает о небьющихся планшетах

Чувашские подарки «от злых духов»

Перед началом пленарного заседания министр Ольга Васильева ознакомилась с тематической выставкой, где были представлены робототехника, оборудование для лабораторных испытаний и проекты в сфере информационных технологий. У одного из стендов глава Минобрнауки, недоверчиво слушая рассказы о необычных и небьющихся планшетах, попросила доказать это на деле: модератор послушно бросил технику к ногам женщины-министра. Планшет продолжал работать. У стенда для лабораторных проектов она попросила выдвинуть ящики с испытуемыми образцами, а возле стола с чувашскими украшениями получила сразу два подарка. На счастье ей вручили чувашскую куклу, а на «добрые дела» — украшение, которому «более 4 тыс. лет». «Солнце — это жизнь», — пояснила женщина в чувашском наряде, вручая Ольге Васильевой старинное украшение.

«Это оберег от злых духов», — бросил стоявший рядом глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Предвыборный зачин

Пленарное заседание прошло в чувашском драмтеатре. Несмотря на обозначенный регламент — 10 минут, ряд выступающих его проигнорировали. А политики в полной мере использовали трибуну в качестве предвыборной площадки. Больше всех отличился Вячеслав Никонов, который двукратно превысил лимит, рассказывая о программах «Единой России» в сфере образования, о профессии учителя и педагога «с большой буквы», отметил, что в стране «больше сельских школ, чем несельских». Он подчеркнул, что расходы на образование — «самая большая часть расходов в любом региональном бюджете», тем самым нивелировав выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева, преподнёсшего как значительное достижение бюджетные траты республики на развитие образования.

Анатолий Аксаков говорил о необходимости повышения финансовой грамотности населения. Помощник приволжского полпреда Олег Машковцев поднял проблему непрозрачности начисления стимулирующих выплат и увеличения нагрузки на педагогов, за счёт чего отчасти обеспечен рост зарплаты. Он также обратил внимание на то, что регионы вынуждены сами изыскивать средства на строительство и реконструкцию школ — федеральные субсидии перечисляются по факту проведенных работ, что делает эту программу финансово непосильной для некоторых субъектов.

Центральным событием стало выступление главы Минобрнауки Ольги Васильевой, на которую, со слов участников, возлагаются «большие надежды». Практически каждое её заявление сопровождалось аплодисментами, иногда переходящими в овации. Министр рассказала, что в России изменят систему начисления зарплаты и сделают её прозрачной, также педагогов перестанут «третировать лишними отчётами». Ещё раз высказала своё отношение к ЕГЭ и предупредила, что будет бороться с «натаскиванием» выпускников к экзаменами во внеурочное время. Громче всего было встречено предложение Васильевой о том, что в начальных классах из 400 существующих учебников должны остаться в качестве базовых «2−3 книги», которые «являются достойными».

Чего хочет министр

В настоящее время в России около 12 тыс. сельских школ, в которых обучаются 3,7 млн человек. Из них 12 тыс. школ относятся к малокомплектным. «По сути, сельская школа является системообразующей всего села и вообще центром его жизни», — подчеркнула Васильева. Поэтому, заверила министр, малокомплектные школы «будем сохранять во всех случаях, когда это необходимо». Особое внимание она акцентировала на начальных классах, пояснив, что для неё «это первоочередная забота», потому что начальная школа «закладывает всё, это наша основа». И «первой задачей» является создание единых базовых школьных учебников «от Дальнего Востока до Калининграда», взяв за основу лучшие программы. А лучшее «выверяет время».

«В огромном море учебников есть 2−3 книги, которые, на мой взгляд, являются достойными. Не более», — уверена Ольга Васильева, отметившая, что в настоящее время для начальных классов написано 400 учебников, что «недопустимо». По её словам, «в очень короткие сроки» будет проведена «экспертная оценка» программ начальных классов.

«Я считаю, это моё глубочайшее убеждение, что все школьники страны, особенно в начальной школе, должны иметь базис, который одинаков от Дальнего Востока до Калининграда, и иметь углубленные программы», — заявила Васильева под аплодисменты. Она уточнила, что не против творческих программ, но творить можно только тогда, «когда есть базис».

Министр образования также пообещала школьным педагогам, что бумажно-отчётная работа сведётся к ведению трёх документов — учебной программы, электронного классного журнала и входящего в него дневника. «Всё. Все инструкции на этот счет будут даны. Больше никто вас ничего заставить выполнять не может», — заверила Васильева. Она сообщила, что информация, которую требуют для отчётности, есть на официальных сайтах школ, поэтому «не нужно третировать» учителей.

Отдельно глава министерства остановилась на ЕГЭ, высказав мнение, что «это большое социальное завоевание». И систему госэкзаменов «будем совершенствовать, прежде всего, за счёт сокращения тестовых заданий и увеличения творческих». «Буду всячески бороться с тем, чтобы вы занимались подготовкой к ЕГЭ в послеурочное время. Если вы будете это делать, то это будет очень плохо. Объясню, почему. У нас есть дополнительное образование, а вы должны заниматься воспитанием детей. Мы не должны заниматься «натаскиванием», — призвала учителей министр, ещё раз подчеркнув, что «нельзя натаскивать ребёнка схематично на то, чтобы крестик поставить».

«И потом, чтобы вы знали: оценка ЕГЭ не является главным показателем оценки работы школы. Поэтому не надо здесь изобретать и сочинять что-то. Услышьте меня! Если вам объясняют руководители школьных учреждений, что это критерий оценки школы — это неправда», — повысив тон, сказала Ольга Васильева под овации учителей. И заверила, что на эту тему будет общаться с директорами школ.

Кроме того, Ольга Васильева пообещала сделать прозрачной начисление зарплаты учителям и изменить соотношение базовой и стимулирующей частей. «Мы будем сейчас готовить правовые акты для выхода на 70% базовой зарплаты — это должно касаться всех учреждений образования — и 30% стимулирующих выплат. Это уже решенный вопрос», — сказала Васильева. Напомним, ранее учителя жаловались, что иногда надбавки и стимулирующие выплаты в структуре зарплаты достигают 90%.

Министр также ещё раз подчеркнула, что главное при обучении — воспитание. Получение знаний в школе — на втором месте. Поэтому в настоящее время разрабатывается воспитательный стандарт: «Сегодня это — детки, завтра — народ». Васильева высказала мнение, что учителя также «должны мягко, но твёрдо одновременно работать и с родителями», должен быть «регламент работы с родителями».

«Хочу, чтобы ушло из обихода, что мы с вами предоставляем какую-то услугу. Мы воспитываем и обучаем, исходя из того нравственного стержня, который есть», — сказала в завершение своего выступления глава Минобрнауки.

Отметим, что в Чувашии проходит Всероссийский съезд сельских учителей. После пленарного заседания начали работу пять дискуссионных площадок, где обсуждается ряд проблем в сфере образования. В частности, участники пытаются определить, какой должна быть сельская школа и современный учитель, какими должны быть условия жизни сельских учителей, что должен включать в себя общественно-полезный труд сельских школьников.