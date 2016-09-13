В Курске двухлетний ребенок выпал из окна: проводится проверка
Курск, 13 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Курске двухлетний ребенок получил телесные повреждений, выпав из окна балкона четвертого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Мальчик выпал из окна балкона четвертого этажа дома, расположенного на улице 2-я Новоселовка, 12 сентября. В ходе осмотра места происшествия и первоначальной проверки следователи выяснили, что ребенок проживает в благополучной семье.
По словам матери ребенка, днем 12 сентября он играл на балконе на кровати, где в летнее время спит их дедушка. Она в это время занималась хозяйственными делами и не увидела, когда сын встал на кровать и, облокотившись на москитную сетку в оконном проеме, выпал на землю палисадника. Ребенка со множеством травм доставили в Курскую областную клиническую больницу. Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимационном отделении. Медики характеризует его состояние как средне-тяжелое.
Как уже сообщало ИА REGNUM, летом практически во всех участились случаи, когда дети выпадают из окон, облокотившись на москитную сетку. Например, в Липецке только 3 и 4 сентября было зарегистрировано два таких происшествия. Один ребенок скончался на месте из-за полученных травм.