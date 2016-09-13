Курск, 13 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Курске двухлетний ребенок получил телесные повреждений, выпав из окна балкона четвертого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Юон Константин. Раскрытое окно. Лигачево. 1947

Мальчик выпал из окна балкона четвертого этажа дома, расположенного на улице 2-я Новоселовка, 12 сентября. В ходе осмотра места происшествия и первоначальной проверки следователи выяснили, что ребенок проживает в благополучной семье.

По словам матери ребенка, днем 12 сентября он играл на балконе на кровати, где в летнее время спит их дедушка. Она в это время занималась хозяйственными делами и не увидела, когда сын встал на кровать и, облокотившись на москитную сетку в оконном проеме, выпал на землю палисадника. Ребенка со множеством травм доставили в Курскую областную клиническую больницу. Мальчику сделали операцию, сейчас он находится в реанимационном отделении. Медики характеризует его состояние как средне-тяжелое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом практически во всех участились случаи, когда дети выпадают из окон, облокотившись на москитную сетку. Например, в Липецке только 3 и 4 сентября было зарегистрировано два таких происшествия. Один ребенок скончался на месте из-за полученных травм.