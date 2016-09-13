Орск, Оренбургская область, 13 сентября, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области в городе Орске по подозрению в умышленном причинении смерти полуторамесячному малышу задержан местный житель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Линькова.

Цитата из кф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

По данным следствия, грудной ребенок 13 сентября поступил в горбольницу из квартиры многоквартирного жилого дома без признаков жизни. Согласно заключению экспертов, смерть младенца наступила из-за травмы головы.

По данному факту следственные органы Следственного комитета по Оренбургской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Отрабатывая несколько версий, следователи вышли на подозреваемого, 22-летнего знакомого отца ребенка. «Выяснилось, что мать младенца на 20 минут отлучалась в магазин, в этот период с ребенком оставался знакомый семьи. Отца малыша в это время дома не было», — отметила Анжелика Линькова.

Подозреваемый дал признательные показания о том, что в вечернее время 12 сентября, оставшись на непродолжительное время с ребенком, причинил ему телесные повреждения. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, в 2014 году по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в Оренбуржье зафиксировано три преступления в отношении несовершеннолетних; в 2015 году — два, в первом квартале 2016 года — два.