Ставрополь, 13 сентября, 2016, 16:06 — ИА Регнум.



Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

В Ставропольском крае люди стали употреблять в пищу меньше продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате. К такому выводу пришли статистики на основе выборочного исследования семейных бюджетов.

На питание жители Ставрополья тратят порядка 32% своего бюджета. Треть опрошенного населения края ответила, что ей достаточно еды, которую они хотят есть, 60,3% — достаточно еды, но не всегда той, которую хотят есть.

Вместе с тем 4,1% — иногда недостаточно еды. 2,5% — часто недостаточно еды. 1,6% семей указали на существенные ограничения в питании. Они не могут позволить себе еду с мясом, птицей или рыбой, употребляют фрукты через день.

Городские жители в Ставропольском крае едят больше, чем сельские. Они употребляют на 1,9% больше мяса, на 13% больше молока и молочных продуктов, на 14,1% больше яиц, на 15,8% рыбы и рыбопродуктов.

Что примечательно, городские жители на 22,7% едят больше овощей и бахчевых и на 21,4% больше фруктов и ягод. В сельской местности больше едят мяса свинины, которое в основном сами и выращивают.

Больше, чем в городах, в селах едят хлеба (на 11,3%), картофеля (на 4,3%), сахара и кондитерских изделий (на 12,4%). Больше употребляют масла и жиров, на 22%. Из хлеба селяне предпочитают пшеничные булки, муку и макаронные изделия.

В результате в городе люди потребляют меньше калорий — 2480,4 ккал в день против сельской — 2657 ккал. В суточном рационе наибольшую долю калорий занимают хлебные продукты, менее мясо, менее молоко и масла с жирами.

В Ставропольстате отмечают, что употребление продуктов питания снижается и в зависимости от количества «ртов» в семье: чем больше членов семьи, тем меньше они едят. Больше всего ест одинокий человек.