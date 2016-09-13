София, 13 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Международный арбитражный суд в Женеве неверно посчитал проценты, которые Болгария должны выплатить российской компании «Атомстройэкспорт» в качестве компенсации за прекращение проекта строительства АЭС «Белене», считает болгарский министр энергетики Теменужка Петкова. Об этом сегодня, 13 сентября, пишет портал 3e-news.net.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из слов Петковой следует, что в результате подсчетов в Международном арбитражном суде могла произойти техническая ошибка, то есть «проценты были начислены на проценты», что сложилось в «сложные проценты». Это, по мнению болгарской стороны, является неправильным, и в соответствии с законодательством не может быть оплачено. Теперь Болгария планирует получить подробности о том, почему судом была назначена такая сумма.

«В любом случае, я считаю, что сумма долга будет уменьшена», — пояснила глава Минэнерго Болгарии.

Болгарское энергетическое ведомство будет просить, чтобы Международный арбитражный суд пересчитал сумму процентов. Дело в том, что в министерстве считают, что размер процентных ставок не определяется национальным законодательством Болгарии.

История с болгарской АЭС «Белене» тянется еще с 1997 года, когда началось сооружение станции. АЭС предназначалась для замещения выводимых из эксплуатации мощностей АЭС «Козлодуй». В 1990 году строительство заморозили из-за трудностей финансирования и протестов местного населения. Спустя 15 лет Болгария объявила тендер на завершение строительства АЭС. Победителем стал «Атомстройэкспорт». В 2007 году российской проект сооружения АЭС был признан европейскими проверяющими соответствующим всем техническим требованиям. Еще через год Москва и София подписали договор о строительстве. Однако когда власть в Болгарии поменялась, у руля государства встала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), проект с АЭС «Белене» застопорился. В итоге в 2012 году правительство Бойко Борисова и вовсе приняло решение «заморозить» стройку. При этом в самом ЕС не раз подчеркивали, что Евросоюз никогда не выступал против строительства станции.

14 июня 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро из-за прекращения реализации проекта строительства АЭС «Белене». Кроме того, до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро. После этого премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что София не собирается возобновлять проект, а планирует продать построенные российской стороной реакторы для электростанции. В качестве потенциальных покупателей рассматривались Иран и Индия. Причем, как выяснило ИА REGNUM у директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, Россия сама могла посоветовать Болгарии предложить оборудование Ирану для будущей АЭС «Бушер-2» для того, чтобы София смогла выплатить компенсацию «Росатому». Потому как для болгарской компании тяжело выплатить российской стороне сумму компенсации.

В июне главы Минэнерго России и Болгарии договорились, что решат полюбовно, как будут распоряжаться двумя реакторами, предназначавшимися для АЭС «Белене». Однако уже в августе этого года оппозиция в лице партии «Альтернатива болгарского возрождения» призвала Бойко Борисова незамедлительно начать политические консультации для поиска «сильного решения» по проекту АЭС «Белене».

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