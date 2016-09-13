Нальчик, 13 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Восхождение на гору Гедан в Кабардино-Балкарии закончилось несчастным случаем для альпиниста из Белоруссии. Спортсмен сорвался вниз с высоты 4000 м над уровнем моря. Сообщение об этом поступило в региональное управление МЧС накануне, 12 сентября в 12:30, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

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На помощь к потерпевшему выдвинулась группа спасателей. К 22:00 они достигли места, где находился житель Белоруссии. Ему оказали первую помощь и спустили на высоту 3200 метров. Однако в темноте было небезопасно двигаться вниз, и спасательные работы были приостановлены до наступления светлого времени суток.

Сегодня утром к спасению спортсмена была привлечена санавиация. Около 09:00 борт МЧС с альпинистом из Белоруссии приземлился в аэропорту города Нальчика. Пострадавший был доставлен в районную клиническую больницу. Как отметили в спасательном ведомстве, его жизни ничего не угрожает.

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В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Германии

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в горах Кабардино-Балкарии попали под сход лавины два туриста из Германии. Тело одного из них нашли на высоте 3665 метров в Ущелье Адыр-Су. В эти же дни в окрестностях горы Тютю-су сорвался при восхождении турист из Испании. Также в конце лета при восхождении погибла бельгийская альпинистка, ее соотечественник с травмой доставлен в больницу.