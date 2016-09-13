Иваново, 13 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В аппарате правительства Ивановской области, в департаментах и службах сокращают 10% госслужащих. Также упразднены две ставки заместителей председателя областного правительства. Об этом 13 сентября заявил губернатор Павел Коньков, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оптимизация расходов

При этом продолжает действовать приостановление индексаций заработных плат в сфере государственного управления. Снижены расходы на автохозяйство, где сокращены 17 вакантных ставок.

Павел Коньков также озвучил кадровое решение, которое повлечёт изменения в структуре полномочий органов власти. Он сообщил о своём решении ликвидировать представительство правительства Ивановской области в городе Москве. Его функции по международным и межрегиональным отношениям, организации выставочно-ярмарочной деятельности передаются региональному департаменту экономического развития и торговли. Курировать данное направление будет зампред правительства области Светлана Давлетова.

«Ежегодно только меры по оптимизации затрат на содержание госслужащих позволят нам сэкономить около 20 млн рублей. Все эти средства будут направлены в областной бюджет на социальные статьи расходов», — заявил губернатор. Глава региона также рекомендовал муниципальным органам власти провести соответствующую оптимизацию на своем уровне.