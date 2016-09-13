Москва, 13 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Правительство готовит предложения по индексации материнского капитала, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880

«Программа продлена, в целом мы оцениваем ее как крайне эффективную, ее вклад в рождаемость оценивается разными экспертами от 40 до 70%», — привела она аргументы в пользу индексации.

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Размер увеличения материнского капитала замглавы правительства РФ уточнить отказалась.

В настоящее время размер маткапитала составляет 453 тысяч 26 рублей

В 2015 году единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей получили более 2,2 миллиона человек.

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