Москва, 13 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в связи с необходимостью изучения информации перенесла рассмотрение дела против компании Apple по координации цен на iPhone 6s и 6s Plus на территории страны. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В сообщении говорится: «ФАС отложила рассмотрение дела по iPhone 6s и 6s Plus для изучения представленной комиссии информации, а также получения дополнительных сведений, необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа ФАС России возбудила административное дело в отношении группы компаний в составе ООО «Эппл Рус», Apple Sales Ireland, Apple Holding B.V., Apple Operations International, Apple Inc.

Причина — установление одинаковых розничных цен на смартфоны Apple iPhone.

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