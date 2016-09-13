Москва, 13 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. На заводе Toyota в Санкт-Петербурге рассматривают возможность производства дизельного RAV4, об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Сроки реализации пока не определены.

Mr.choppers Toyota RAV4

На этой неделе в сети появилась информация, что на складах у дилеров закончились запасы дизельный RAV4. Производитель подтвердил эти данные. «Скорее всего, принято решение выпускать данную модель на петербургском заводе, поэтому импорт уже прекращен», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, серьезного увеличения производства в связи с этим навряд ли последует, но сам шаг вполне логичен. Сейчас на заводе в Санкт-Петербурге производится только версия автомобилей с бензиновым двигателе объемом 2 и 2,5 литра.

Если посмотреть на продажи дизельных моделей в целом, в том числе и у других брендов, то их доля в России не велика. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгейний Еськов. «Пожалуй, из всех покупателей, на них может обратить внимание плюс-минус 10% клиентов. Поэтому, возможно, что организация производства дизельных моделей на локальном рынке окажется менее выгодной, чем импорт автомобилей», — считает эксперт.

Завод «Тойота Мотор» работает в Санкт-Петербурге с 2007 года. В августе 2016 года на заводе стартовало производство второй модели — автомобиля Toyota RAV4 и в связи с этим предприятие работает над увеличением штата на 800 рабочих мест. Как отметили в пресс-службе компании, объём производства в 2016 году будет зависеть непосредственно от потребительского спроса и развития рыночной ситуации.

В настоящее время завод Toyota в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме в одну смены и производит автомобили Toyota RAV4 и Toyota Camry. В 2015 году на предприятии было произведено 32 882 машины. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год.