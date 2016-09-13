Вашингтон, 13 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В ближайшие дни ожидается подписание соглашения между США и Израилем о предоставлении последнему пакета военной помощи в размере не менее $38 млрд, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Amir Farshad Ebrahimi Израильская танковая колонна

Договор будет заключен на 10-летний срок, отмечает агентство. Соединенные Штаты будут ежегодно предоставлять Израилю военную помощь на сумму как минимум $3,8 млрд. Впервые в соглашении будут объединены средства для противоракетной обороны Израиля.

Соглашение является крупнейшим для США, касающимся военной помощи какой-либо стране. В то же время подразумевается, что Тель-Авив в обмен на помощь пойдет на уступки Вашингтону.

В частности, израильская сторона обязуется не запрашивать у Конгресса США средств, выходящих за рамки ежегодной помощи, указанной в договоре. Администрация президента США намерена заключить договор с Тель-Авивом до истечения срока полномочий действующего главы государства Барака Обамы.