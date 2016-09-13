Рига, 13 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Правительство Латвии поддержало сегодня, 13 сентября, подготовленные Министерством сообщения поправки к закону о портах, предусматривающие отмену так называемой портовой пошлины, сообщает LETA.

Клод Моне. Порт. 1871

Минсообщения поясняет, что согласно закону о портах управления Рижского свободного порта, Вентспилсского свободного порта и Лиепайской специальной экономической зоны перечисляют в государственный бюджет платеж за использование стратегической инфраструктуры государства, который равен отчислениям портов в специальный бюджет самоуправлений 10% от портовых пошлин. Выплаты в госбюджет используются для развития публичной инфраструктуры, с которой связана работа портов.

Порты имеют право просить государственную дотацию в размере 90% от пошлины, а оставшиеся 10% перечисляются на содержание главных государственных дорог.

Законопроект предусматривает отмену платежа в государственный бюджет за использование стратегической инфраструктуры государства, так как в нынешней ситуации, когда порты получают назад 90% перечисленной суммы, складывается ненужный бюрократический механизм, который требует дополнительного времени и трудовых ресурсов. Часто порты пользуются кредитами, чтобы вносить платеж, замораживают финансовые средства на время до получения дотации. Портовые управления так теряют 532 тыс. евро в год, которые можно было бы использовать, например, на работы по углублению.

По расчетам Минсообщения, с отменой пошлины поступления в госбюджет сократятся на 5,32 млн евро в год.

Против поправок возражало Министерство экономики, которое подчеркивало важность содержания государственных дорог и инфраструктуры. На это Минсообщения ответило, что, хотя государство от отмены поправок и потеряет 532 тыс. евро, в 2017 году на эти цели предусмотрено увеличение финансирования. При том, что дефицит в ремонте дорог составил уже 4,5 млрд евро, отмена портовой пошлины не окажет значительного влияния на темп улучшения состояния дорог.

Напомним, портовая пошлина была введена в Латвии в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.

Напомним, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро.

В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.