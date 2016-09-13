Вашингтон, 13 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. С критикой в адрес президента США Барака Обамы выступил глава Национального центра политического анализа США Аллен Уэст, заявив о провальной внешней политике Обамы на Ближнем Востоке: Вашингтону «пришлось прогнуться перед Москвой» по Сирии. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

Official White House photostream Барак Обама

Уэст сказал следующее: «Сейчас вы можете наблюдать, что Россия на Ближнем Востоке является влиятельным игроком».

Он отметил, что Вашингтон на этом фоне играет несущественную роль, в то время как Москва выступает как посредник. Уэст считает, что Соединённым Штатам из-за слов Обамы о «гибкости», сказанных Дмитрию Медведеву в 2012 году (тогда Медведев был президентом России), придётся уступать Москве в ряде вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 сентября, вступило в силу соглашение Москвы и Вашингтона об условиях прекращения огня в Сирии. Согласно договорённости, перемирие будет длиться 48 часов и ещё пять суток.