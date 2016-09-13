Москва, 13 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Снижение спроса на нефть может стать дополнительным стимулом для расширения зоны экспорта российских нефтепродуктов, в частности, за счет азиатских рынков. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, комментируя данные МЭА о снижении мирового спроса на нефть в 2017 году наряду с прогнозом ОПЕК о росте добычи нефти в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Прогноз по добыче нефти в России от ОПЕК вряд ли существенно окажет влияние на котировки «черного золота». Нефть все еще чувствует поддержку после заявления о стабилизации рынка нефти от представителей России и Саудовской Аравии. Однако отсутствие определенности о действиях других крупных игроков рынка не позволяет использовать эффект от словесной интервенции в полную силу» — отметил он.

Ситуация с нефтью будет неопределенной до встречи представителей ОПЕК в Алжире, которая произойдет в конце сентября, считает эксперт. «Итоги переговоров, какие бы они ни были, однозначно будут иметь долгосрочные последствия на рынке.

«Для России самое главное сейчас — это найти баланс по уровню добычи нефти, который позволит, с одной стороны поддержать приемлемый уровень цен, а с другой — не помешает планам по экспансии в Азию», — рассуждает Салас. На данный момент Индия и Китай являются для России новыми стратегическими партнерами: в 2015 году Россия занимала второе место по продажам нефти в Китай, а с Индией были заключены контракты на общую сумму в 4 млрд долларов, напомнил эксперт.

Мировой спрос на нефть в 2017 году может оказаться ниже, чем в 2016 году — об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). Уровень предполагаемого снижения — 200 тыс баррелей в сутки, спрос окажется на уровне 97,3 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК скорректировала прогноз по добыче нефти в России в 2016 году в сторону повышения до 10,99 млн баррелей в день.