Ашхабад, 13 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в городе Ван террористическим актом. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство.

en.kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Глава государства попросил турецкого коллегу передать пострадавшим в результате теракта гражданам пожелания скорейшего выздоровления и подчеркнул, что туркменские власти «решительно выступают против любых проявлений терроризма и экстремизма».

«Туркмения полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», — подытожил Гурбангулы Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что ночью 12 сентября 2016 года в городе Ван на востоке Турции произошел теракт — возле полицейского контрольно-пропускного пункта в 200 метрах от регионального отделения Партии справедливости и развития (партия власти — прим. ИА REGNUM ) взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва ранения и травмы различной степени тяжести получили не менее 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.