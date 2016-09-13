Пермь, 13 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Совокупная стоимость имущества ликвидированного в Пермском крае негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» составляет 5,1 млрд рублей при том, что стоимость имущества, фактически имеющегося в наличии, всего 2,3 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов», исполняющего функцию ликвидатора фонда.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Таким образом, установлена недостача в размере 2 млрд 774 млн 365 тыс. руб. В агентстве отметили, что основной объем недостачи (2 млрд 615 млн 998 тыс. руб.) приходится на имущество, переданное по договорам доверительного управления в ООО «Управляющая компания «Магистраль».

Агентство пытается найти и вернуть имущество, выведенное из фонда как раз накануне лишения фонда лицензии.

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Напомним, 17 марта 2016 года Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия». Тогда Центробанк заявлял, что НПФ нарушал требования закона «О негосударственных пенсионных фондах» и требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Пермского края 20 апреля удовлетворил заявление Центрального банка РФ (ЦБ) о принудительной ликвидации АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия».

Вслед за лишением лицензии негосударственного пенсионного фонда и его ликвидацией последовал арест его руководителя Петра Пьянкова в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Позже Пьянков был выпущен под домашний арест.

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