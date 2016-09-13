Токио, 13 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Этим летом в Японии было зарегистрировано рекордное количество несчастных случаев в горах, говорится в сообщении Национального полицейского агентства (NPA), сообщает 13 сентября The Japan Times.

pixabay.com В горах Японии

Всего было зафиксировано 660 несчастных случаев в горах летом 2016 года. Согласно отчету NPA, который был опубликован 9 сентября, 753 человека попали в несчастный случай, что на 29 человек меньше, чем в 2015 году. Сорок восемь человек погибли или числятся пропавшими без вести, а 357 человек получили ранения. 46.7% попавших в несчастный случай в горах были в возрасте старше 60 лет, их количество составило 352 человека. «Большинство несчастных случаев произошло из-за отсутствия необходимых знаний или недостаточной физической подготовки», — сказал чиновник NPA.

660 несчастных случаев в горах, зафиксированных в июле и августе 2016, — рекордная цифра, начиная с 1968 года, когда NPA начало сбор статистических данных.