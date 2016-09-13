Киров, 13 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В Кирове 13 сентября на базе прихода Царево-Константиновской Знаменской церкви открылся первый диспетчерский центр связи для глухих и слабослышащих. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, проект реализуется совместно региональным министерством социального развития и Вятской епархией в рамках госпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области».

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Проект должен дать кировчанам возможность решить проблему коммуникации на расстоянии между глухим и слышащим человеком. Сделать это можно с помощью оператора-сурдопереводчика, который переводит жестовый язык в устную речь и обратно. В центре работают четыре оператора. Ожидается, что воспользоваться их услугами смогут свыше 800 жителей региона.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Вятской епархии, операторы принимают сообщения от глухих и слабослышащих с помощью компьютера или мобильного телефона по видеосвязи. Сразу же после этого операторы совершают необходимые операции — записывают человека на прием в больницу или к чиновнику, вызывают службу экстренного реагирования и т.д. Сразу после этого они передают информацию о проделанной работе клиенту.

С помощью сотрудника центра возможно передать сообщение инвалида по слуху любому абоненту и получить ответ от него, вызвать службы экстренного реагирования, помочь решить социально значимые вопросы при обращении инвалидов по слуху в государственные и муниципальные учреждения, предоставить информацию об организациях Кирова и Кировской области и предоставляемых ими услугах, расписание движения транспортных средств.

На открытие диспетчерского центра Кировской области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 170 тысяч рублей. На большую часть средств приобретены компьютер, веб-камера, наушники и телефоны. Оставшаяся сумма будет использована на обучение сурдопереводчиков для последующей работы в диспетчерском центре. Софинансирование со стороны Вятской епархии составило 95 тыс. рублей.