Воронеж, 13 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Очередной очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Воронежской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, заявил на заседании президиума правительства региона врио начальника ГУ МЧС Михаил Гусев.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Заболевание выявлено в Панинском районе, в личном подсобном хозяйстве. Проводятся карантинные мероприятия.

В июле режим ЧС был введен в Поворинском районе, где на частном подворье от африканской чумы свиней погибли поросята. Месяцем раньше вспышку заболевания выявили в Верхнехавском районе — у диких кабанов. В конце августа заболевание было зафиксировано в Терновском районе.

Читайте также: Из-за АЧС в Курской области уничтожено уже более 18 тысяч животных

В Орловскую область вернулась африканская чума свиней

Неспокойная ситуация с АЧС и в соседних регионах. В Орловской области весной-летом было выявлено сразу несколько очагов опасного заболевания. В Курской области в первые две недели августа были выявлены четыре очага заболевания, пришлось уничтожить 18 тысяч свиней.

В Воронежской области наиболее крупная вспышка АЧС произошла в конце декабря 2014 года на производственной площадке ООО «Агроресурс Воронеж». Под нож тогда пустили почти 10 тыс. свиней.