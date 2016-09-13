Рига, 13 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В 2016 году 43% жителей Латвии заявили, что информация в СМИ в основном необъективна, а 35% респондентов считают, что она в основном необъективна, 8% — что никогда не бывает объективной, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В свою очередь, 46% населения указали, что в целом информация в СМИ объективна, и только 3% оценили ее как «всегда объективную».

Отметим, что ситуация, когда мнения об объективности средств массовой информации делятся почти поровну, наблюдается в Латвии с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, половина латвийцев не доверяет рейтингам популярности политических партий, которые публикуют средства массовой информации (СМИ), свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским агентством SKDS.

Так, 52,3% респондентов указали, что рейтингам популярности политических партий доверять нельзя. По сравнению с 2015 годом число людей, разделяющих такую позицию, увеличилось на полтора процента. Четверть опрошенных считает, что подобным рейтингам все же можно доверять. Самый высокий уровень доверия был зафиксирован в 2014 году, когда рейтингам популярности политиков доверяло 28,5% жителей.