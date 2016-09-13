Магас, 13 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Для жителя Ингушетии прыжок с парашютом едва не закончился трагедией. Начинающего спортсмена отнесло ветром на высоковольтные провода. Однако все завершилось благополучно — парашютист отделался лишь ушибами и царапинами, пишет портал «Ингушетия».

mil.ru Парашютист

Видео десантирования появилось в интернете. На кадрах видно, как парашютиста, который должен был приземлиться на футбольном поле, отнесло в сторону жилых домов — на линию электропередачи. Из-за неопытности либо из-за ветра и малого веса спортсмена произошел данный случай — это предстоит выяснить в ходе проверки. Но то, что прыжок мог стать последним в жизни спортсмена, не вызывает сомнений.

По информации издания, для прыжков с малой высоты Министерство спорта Ингушетии наняло самолет. Снизу за прыжками следили и давали советы на ингушском языке, когда увидели, что спортсмена сносит в сторону электролинии. По словам специалистов, причиной инцидента стало то, что прыгуны не обладают достаточным опытом для совершения прыжков, и в том, что случилось, никто кроме самого парашютиста не виноват.

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Как сообщало ИА REGNUM, аэроклуб и центр подготовки парашютистов был создан в Ингушетии в 2014 году. Проект был осуществлен в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между комитетом промышленности, транспорта, связи и энергетики Ингушетии и общероссийской государственной организацией ДОСААФ. Аэроклуб планировал получить в безвозмездное пользование два самолета Ан-2, чтобы совершать с их борта прыжки.

Весной текущего года сборная Ингушетии по парашютному спорту готовилась к десантированию на Северный полюс. По словам руководителя команды парашютистов Виктора Дедова, каждый ее участник уже совершил до 200 прыжков. А сама подготовка к прыжкам и марш-броску в суровых условиях Северного полюса проводилась в течение года. Пять самых подготовленных спортсменов были допущены к десантированию.