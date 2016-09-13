Киев, 13 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Украина может получить новый транш от МВФ уже 14 сентября, об этом глава государства Петр Порошенко заявил на церемонии открытия детского сада в Днепропетровской области, сообщает 13 сентября Life.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Предполагается, что размер очередного кредита достигнет $1 млрд. Стоит отметить, что, говоря о транше, президент Украины осенил себя крестом. Кроме того, Порошенко выразил надежду, что уже в октябре между Украиной и странам Евросоюза начнет действовать безвизовый режим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Украины перед Россией, достигший $3 млрд, официально признан МВФ. Российская сторона, не имея гарантий выплат со стороны Киева, инициировала международный судебный процесс.