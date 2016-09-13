Курск, 13 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Курске до сих по не решена проблема с компенсацией жильцам дома 45а на улице Володарского, который затопило из-за аварии на теплотрассе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ОНФ, стороны не сошлись в оценке ущерба, нанесенного строению XVIII века.

ru.wikipedia.org Теплотрасса

По словам жильцов дома, теплоснабжающая организация отказалась ремонтировать фундамент дома, а так же не учел пришедшие в негодность пол, потолок и бытовую технику. За свой счет компания предлагает провести только косметический ремонт. Однако собственники жилья сами заказали экспертизу, согласно которой ущерб от «потопа» оценили в 325 тысяч рублей.

Активисты ОНФ устроили жильцам встречу с руководителем теплоснабжающей организации. Компания согласилась рассмотреть документы, подготовленные пострадавшими. К 17 сентября жильцам обещали предоставить документы с окончательным перечнем работ и пересмотренной суммой компенсации.

«ОНФ был вынужден разбираться в частной ситуации, которая, к сожалению, уже не один раз повторялась, не только на улице Володарского. В ситуации, когда сети изношены, постоянно происходят аварии, эксплуатирующая организация совместно с властью обязана гарантировать пострадавшим ремонт или компенсацию. Необходимо создать рабочий механизм, который позволит приводить в порядок жилье без применения общественного контроля в максимально сжатые сроки. Люди должны жить в нормальных условиях», — заявил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Григорьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальное бедствие на улице Володарского длилось с 12 по 14 августа. Сначала частный дом заливало кипятком, а перекрыть воду не удавалось, несмотря на обращения в ресурсную компанию и экстренные службы. Жильцы обратились в ОНФ, и служба спасения остановила воду в пятницу вечером. Вскоре после этого потоп возобновился — просто вместо кипятка стала течь холодная вода. Утром в субботу, 13 августа, дом посетил глава Курска, и через 20 минут после этого воду перекрыли. На место прибыла спецтехника, а в обед аварийная бригада устранила порыв. При этом общественники считают, что проблема все еще не решена, так как частный оператор не осознает ответственности, возложенной на него, а ветхость коммуникаций приведет к новым авариям.