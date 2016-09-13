Пермь, 13 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Ни одного заявления в органы внутренних дел, прокуратуру, суды и избирательные комиссии Пермского края об административном давлении на оппозиционных кандидатов в депутаты от кандидатов и иных участников избирательного процесса не поступало. Об этом заявил председатель крайизбиркома Игорь Вагин на совместной с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной «горячей линии» по вопросам соблюдения избирательных прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Татьяна Марголина в свою очередь отметила, что по двум публичным обращениям кандидатов в депутаты об использовании административного ресурса проводилась работа аппарата Уполномоченного, однако на просьбы сотрудников аппарата назвать конкретные факты давления, ни один из кандидатов такую информацию не представил.

Отметим, что в текущую избирательную кампанию количество поступивших жалоб в Избирательную комиссию Пермского края в 2,5 раза меньше, чем за кампанию по выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Пермского края в 2011 году. Абсолютное большинство этих жалоб касаются конкурентной борьбы между избирательными объединениями при проведении агитации.

Напомним, что в единый день голосования в 2016 году практически половина пермских избирателей будет голосовать не только за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Пермского края, но и за новый состав своих городских Дум или Земских собраний. Это означает, что значительная часть избирателей на своих участках получит целых шесть бюллетеней для голосования: три — по одномандатным округам, а три — по партийным спискам.

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