Москва, 13 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. К концу 2016 года с участием России будут разработаны 43 международных стандарта в области строительства. Об этом сообщила замглавы Минстроя и председатель Технического комитета 465 «Строительство» Елена Сиэрра, передает пресс-служба министерства.

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На совещании в ведомстве ТК 465 «Строительство» представил план взаимодействия с техническими комитетами ISO в области строительства на второе полугодие 2016 года. «Мы планируем, что до конца текущего года Россия примет участие в разработке 43 международных стандартов в области строительства Международной организации по стандартизации ISO», — сказала Сиэрра.

В работе примут участие 14 рабочих групп, состоящих из ведущих экспертов ISO, которые специализируются в области деятельности соответствующих технических комитетов. Экспертами будет сформирована позиция Российской Федерации для голосования по шести окончательным проектам международных стандартов в области качества теплоизоляции и использования энергии в зданиях, строительства зданий, покрытий для полов, а также бетона, железобетона и преднапряженного бетона.

Эксперты ТК 465, включенные в Глобальную Директорию ISO, также примут участие в рассмотрении 28 проектов международных стандартов на различных стадиях их разработки и 9 новых тем для разработки международных стандартов, предлагаемых экспертами других стран. Наибольшее количество проектов — в области строительства зданий, качества теплоизоляции и использования энергии в зданиях.

Как сообщил руководитель ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» Дмитрий Михеев, до конца текущего года на рассмотрение международных технических комитетов ISO будут внесены предложения по разработке новых стандартов в интересах России. В связи с этим в настоящее время ФАУ «ФЦС» собирает мнения профильных экспертов и проводит системный анализ всей номенклатуры действующих стандартов ISO в области строительства.

Ранее в июне президент России поручил правительству России привести в соответствие с современными требованиями документы технического регулирования в сфере строительства, в том числе принять меры по гармонизации отечественных и международных стандартов с учетом лучших мировых практик. Кроме того, главой государства поручено до 1 декабря 2016 года разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования в сфере строительства (BIM).