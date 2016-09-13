Чесма, Челябинская область, 13 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области против матери двоих детей завели уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», передает корреспондент ИА REGNUM.

Прянишников Илларион. Дети на рыбалке. 1882

«Как установили сотрудники полиции, женщина, являясь матерью двоих несовершеннолетних детей, не обеспечивала должной опеки и надзора, не готовила пищу, не приобретала продукты питания, одежду, не обеспечивала условий для полноценного сна и отдыха, в том числе, допускала в воспитании детей физические меры наказания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В пресс-службе также сообщили, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а в 2004 году ограничивалась в родительских правах в отношении другой дочери.

Действия нерадивой родительницы попадают под статью 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Заведено уголовное дело. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

Данный случай, как отмечают юристы, показывает, что правоохранительные органы обладают необходимым юридическим инструментарием для наказания нерадивых родителей. Однако, несмотря на это, растет число законов, предусматривающих вмешательство в дела семьи и процесс воспитания детей.

Так, родительскую общественность возмутили поправки, принятые летом 2016 года, которые ужесточили наказание для «близких лиц» по статье 116 УК РФ. Теперь по статье за побои наказание предусмотрено жестче, чем, например, по статье 115 УК РФ.

Так, за «нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса» законом предусмотрено до двух лет лишение свободы.

Отметим, согласно так называемому закону «о запрете на воспитание» (закон №323-ФЗ), за шлепок или подзатыльник родителям и родственникам ужесточили наказание до двух года лишения свободы, в то время как «неродственные» побои выведены из разряда преступлений.

Вместе с тем, выявленные правонарушения по статьям уголовного кодекса, по которым наказывают нерадивых родителей, указывают, что наказания за ненадлежащие меры воспитания вполне могут быть применены без наказания добропорядочных родителей.