Прага, 13 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Чешский хоккейный арбитр Павел Лаинка, получивший травму головы в результате удара шайбой, умер в возрасте 24 лет. Эта информация поступила от редактора чешской версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Роберта Новотны, сообщает «Р-Спорт».

neboley.zp.ua Траурная лента

"После серьезной травмы головы нас оставил наш друг и коллега Павел Лаинка», — сказал Новотны.

Арбитр скончался 10 сентября. Новотны высказал соболезнования семье арбитра.

В память о скончавшемся коллеге на матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые состоятся 13 сентября, арбитры будут работать в траурных повязках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, травму Лаинка получил во время матча между юниорскими командами Брно и Шумперка 25 августа. По прошествии двух с лишним недель арбитр ушёл из жизни.