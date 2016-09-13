Москва, 13 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова об исключительной роли ведомства в развитии внутреннего туризма некорректны. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью «Национальной службе новостей» (НСН).

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«Риски все равно несут операторы, — заявила она. — И никакой помощи в продвижении, хотя бы на уровне инициатив, по поддержке турбизнеса от Ростуризма не исходят. Больше помогает Министерство культуры».

По ее словам, внутренний туризм в РФ развивается благодаря усилиям туроператоров, так как это направление является точкой роста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что в июне-августе 2016 года туристский поток в регионах России вырос в среднем на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Летний сезон 2016 года прошел успешно, — сказал Сафонов, подводя предварительные итоги. — Хотя проходил в не совсем обычных условиях: с самого начала были закрыты 2 самых массовых направления пляжного отдыха — Турция и Египет, что предопределило для нас ряд вызовов и задач».

По его словам, чтобы обеспечить достойную альтернативу тем, кто привык проводить отпуск на курортах этих стран, «Ростуризм принимал меры для создания отечественного турпродукта, способного по цене и потребительским свойствам конкурировать с временно недоступными для россиян египетскими и турецкими предложениями».

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