Красногорск, 13 сентября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Пособие 150 тысяч рублей для молодых учителей, готовых работать в подмосковных школах, может стать серьезным подспорьем в их обустройстве на первом рабочем месте и даст региону возможность обновить систему образования свежими кадрами. Тем не менее под вопросом остается дальнейшее профессиональное развитие молодых специалистов образования. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась профессор Института образования ВШЭ Татьяна Абанкина.

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«Это важная мера. Это деньги не на какие-то капитальные расходы, но они достаточны для определенного обустройства. Все регионы, в том числе и Московская область, в сельской местности очень нуждаются в привлечении молодых специалистов. У нас по сравнению с другими странами очень возрастной педагогический состав, что снижает внедрение современных образовательных технологий и создает ряд психологических проблем. Детей учат бабушки, что для школьников — не комфортная ситуация. Конечно, задача «омоложения» педсостава была бы очень важна», — пояснила Абанкина

Помимо этого, эксперт отметила, что важным вопросом остаются перспективы дальнейшего карьерного роста для молодых специалистов в Подмосковье, а также наличие рабочих мест, которые часто остаются за возрастными педагогами.

«Сложную проблему из себя представляет и дальнейшее развитие молодых специалистов в карьерном плане и наличие вакансий для них. Очень часто в сельской местности сегодня педагоги не уходят просто потому, что пенсия невелика, и они, пока работают, по 273 ФЗ получают компенсацию расходов, в том числе за коммунальные услуги. Конечно, для них это тяжелый уход, и часто нет вакансий, особенно на полную ставку педагогического работника для молодежи», — заключила собеседник агентства.

Отметим, по данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в Московской области составляла за январь — июнь 2016 года 52 774 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, 150 тысяч рублей получат выпускники педагогических колледжей и вузов 2016 года, устроившиеся на работу в подмосковные школы.

«До 2015 года в школы Подмосковья приходило около 800 выпускников. В прошлом году в школы области поступили работать 1 243 молодых специалиста. Сейчас анализируется приток молодых кадров нового учебного года для предоставления пособия. Выплата будет производиться в два этапа: 50 тыс. рублей — при приеме на работу, 100 тыс. рублей — по окончании второго года работы», — пояснила Забралова.