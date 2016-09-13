Рига, 13 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В перовом полугодии 2016 года во всех странах Прибалтики был зафиксирован отрицательный прирост населения, свидетельствует информация Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает LETA.

Nicolas Raymond Флаг Латвии

Так, в начале 2016 года в Литве было зарегистрировано 2,89 млн жителей, в Латвии — 1,97 млн, а в Эстонии — только 1,32 млн жителей. С января по июль 2016 года в Литве смертность превысила рождаемость на 6639 человек, в Латвии — на 3991 человека, а в Эстонии — на 801 человека.

Напомним, в первом полугодии 2015 года Литве смертность превысила рождаемость на 6822 человека, в Латвии — на 4233 человека, а в Эстонии — на 1031 человека.

Незначительно улучшились показатели рождаемости в Латвии и Эстонии. Так, если с января по июль 2015 года в Латвии родилось 12 800 детей, то в 2016 году — 12 821. В Литве в 2015 году за этот же период родилось 18 229 детей, а в 2016 году — 17 772 ребенка, в свою очередь в Эстонии в 2015 году в первом полугодии родилось 8133 ребенка, а в 2016 году — 8150 детей.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.