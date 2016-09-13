Ярославль, 13 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Руководство Ярославского «Водоканала» намерено до вечера 13 сентября убрать с улиц города все новые дизайнерские крышки люков с изображением храмов. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин, поводом для этого стала критика со стороны Епархии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия Ярославля и «Ярославльводоканал» решили заменить все крышки люков в историческом центре города на дизайнерские — с изображением достопримечательностей столицы «Золотого кольца». По словам заместителя мэра Игоря Блохина, художественно оформленные люки украсят город и будут способствовать формированию благоприятной городской среды и туристической привлекательности Ярославля.

Однако жителей города возмутило изображение на крышках люков храмов с крестами. Люди усматривали в этом попрание православных ценностей. Эту позицию поддержала и Ярославская Митрополия. В итоге на сайте Сhange.org появилась петиция против установки крышек люков с православной символикой.

«Так как храмы г. Ярославля являются православными, они представляют собой не только историческое наследие и памятники архитектуры, но и являют собой святыни и духовную ценность для православных христиан ярославцев. С позиции религиозного человека, в частности православного христианина, изображение православных святынь, каковыми являются православные храмы и кресты, на земле, дорогах, тротуарах и прочем: на всем том, где люди ходят ногами, ездят на транспорте, а равно и на отхожих местах (туалеты, уборые и т.д.) является кощунством, то есть глумлением, надругательством над святыней (словарь Ожегова С.И.), что запрещено 73 правилом VI Вселенского Собора и вызывает оскорбление чувств верующих православных христиан», — отмечают авторы петиции и приводят перечень статей Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которыми может быть квалифицировано украшение ярославских улиц подобным образом.

Надо отдать должное руководству ОАО «Ярославльводоканал», которое взяло на себя ответственность за произошедшее и выразило готовность исправить оплошность.

«Да, мы поторопились и не согласовали дизайн крышек люков с Епархией, однако саму идею мы считаем правильной. Сегодня все крышки с православной символикой будут убраны с улиц города — их установлено всего около 10 штук, причем они локализованы исключительно на водопроводных коммуникациях. Что делать с оставшимися — их порядка 115 штук — пока думаем. Возможно, они будут переработаны. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с Епархией, которая в целом согласовала новый дизайн крышек: она не против изображения церквей, но попросила убрать кресты», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Лежнин.