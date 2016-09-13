Вашингтон, 13 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Коллектив американских специалистов впервые провел опыты на беременных обезьянах, заразив их вирусом Зика. Биологов интересовали дефекты, которые разовьются у потомства приматов, и их сравнение с патологиями детей, родившихся у зараженных женщин, результаты исследования опубликованы изданием Nature Medicine.

Pixel-mixer Обезьяна

Ученые предположили, что у обезьян, появившихся на свет от зараженных матерей, будут такие же дефекты головного мозга, как и у новорожденных детей. Пяти самкам свинохвостых макак ввели большое количество вируса на 119-м дне беременности. Затем специалисты наблюдали за развитием зародышей при помощи магнитно-резонансной томографии, а через 50 дней после заражения извлекли их из тел матерей хирургическим путем.

У всех зародышей были обнаружены признаки микроцефалии — заметного уменьшения объемов черепа и головного мозга. Та жа патология отмечена у младенцев, появляющихся на свет у женщин, заразившихся вирусом Зика.