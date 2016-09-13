Москва, 13 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В отличие от компактной Западной Европы, Россия не может себе позволить отказаться от развития железных дорог. Об этом 13 сентября на совещании по развитию пассажирских железнодорожных перевозок заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

«Не можем себе представить ситуацию, когда в нашей стране не будут развиваться железные дороги. Может быть, где-то в Западной Европе это и возможно, потому что там все маленькое, компактное. Они в основном на автомобильчиках передвигаются, грузы перевозят. У нас это невозможно, у нас страна самая большая в мире. Поэтому не сомневайтесь: инвестиции в развитие железной дороги будут», — сказал глава правительства.

В качестве примера он привёл развитие Московского железнодорожного кольца и «восточного полигона». По его словам, в 2016 году общие государственные инвестиции на данном треке составят около 196 млрд руб, и это «значительные средства, которые будут направляться на развитие российских железных дорог, результаты работы уже есть».

Напомним, ранее Дмитрий Медведев заявил, что обнуление НДС на дальние пассажирские железнодорожные перевозки возможно.

«Есть предложение Минтранса обнулить ставку НДС на пассажирские перевозки дальнего следования, что, по мнению Минтранса, должно сбалансировать доходы и расходы компаний перевозчиков, поддержать отрасль транспортного машиностроения. Конечно, этот вопрос требует внимательной проработки, тем не менее, я считаю, что реализация этого предложения в принципе возможна», — сказал Медведев.