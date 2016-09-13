Москва, 13 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, принявших санкции против РФ, внесена соль. Постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

kropekk_pl Соль

Согласно тексту документа, дополняется приложение к постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года о продэмбарго в отношении США, ЕС и ряда других стран. К ввозу в Россию запрещена соль, в том числе столовая и денатурированная, а также хлорид натрия чистый и вода морская.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года. Напомним, ответные санкции России, запрещающие ввоз ряда продуктов, действуют в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.