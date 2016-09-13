Москва, 13 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Министерстве сельского хозяйства России создан Департамент информационной политики и специальных проектов. директором нового департамента назначен Дмитрий Краснов, который ранее занимал должность заместителя директора Департамента управления делами и организационной работы, сообщили в Минсельхозе РФ.

Alexey_Shchusev Здание министерства сельского хозяйства

Департамент, наряду с функциями по информационному сопровождению деятельности министерства и взаимодействию с регионами, будет координировать организацию выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий.

Кроме того, департамент будет реализовывать проекты и программы, направленные на поддержку продвижения отечественных товаров на российском и зарубежных рынках, повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.